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Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den madalya yağmuru

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den madalya yağmuru

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli takımımız, organizasyonu 23 madalya ile kapatarak, büyük bir başarı elde etti.