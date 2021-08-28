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- Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den madalya yağmuru
Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den madalya yağmuru
- AA
- 28.08.2021 - 03:23
- Güncelleme : 28.08.2021 - 03:49
Türkiye Tekvando Milli Takımı'ndan sevindirici haberler geldi.
Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın son günündeki ümitler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye, 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.
2 TANE ALTIN MADALYA
Ümitler kategorisinde erkekler 68 kiloda Aslan Demir ile +87 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu altın madalya, +87 kilo Oğuz Tokgöz bronz madalya, kadınlar 62 kiloda Zehra Kaygısız bronz madalya elde etti.
Yıldızlar kategorisinde erkekler 57 kiloda Alper Tuncay gümüş, 45 kiloda Yusuf Badem ve 53 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ile kızlar 41 kiloda Melisa Yıldız, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
ÜMİTLERDE 13 MADALYA GELDİ
Ümitler kategorisinde toplamda 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Ümitler kategorisinde erkek takım sıralamasında de ilk sırada yer almayı başaran ay-yıldızlı tekvandocular, kadın takım sıralamasında ise üçüncü oldu.
Yıldızlar kategorisinde, toplamda 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya elde den milliler, genel klasmanda üçüncü sırada yer almayı başardı.
Böylece organizasyonda toplam 23 madalya kazanıldı.