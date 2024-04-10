14 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak olan A Milli Futbol Takımımız, mart ayı içerisinde iki adet özel maça çıktı.
EURO 2024'e hazırlık kapsamında önce Macaristan ile deplasmanda karşılaşan milliler, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım daha sonra ise Avusturya ile dış sahada kozlarını paylaştı. Milliler, rakibine 6-1'lik farklı bir skorla yenildi.
Milliler, 13. sırada
Yazın oynanacak dev turnuva öncesinde İtalya ve Polonya ile iki adet hazırlık karşılaşması yapacak Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa'nın en değerli milli takımları sıralandı.
Buna göre listenin zirvesinde 1.47 milyar euro piyasa değeriyle İngiltere yer aldı. İkinci sırada Fransa üçüncü sırada ise millilerin EURO 2024'teki rakibi Portekiz bulundu.
A Milli Takımımız ise 303.45 milyon euro değeriyle 13. sırada konumlandı.
İşte Avrupa ülkelerinin en değerli milli takımları
1. İngiltere - 1.47 milyar euro
2. Fransa - 1.21 milyar euro
3. Portekiz - 1.06 euro
4. İspanya - 906 milyon euro
5. İtalya - 757 milyon euro
6. Almanya - 672 milyon euro
7. Hollanda - 610 milyon euro
8. Belçika - 540.80 milyon euro
9. Norveç - 474.20 milyon euro
10. Danimarka - 368.50 milyon euro
11. Ukrayna - 354.50 milyon euro
12. İsveç - 343.50 milyon euro
13. Türkiye - 303.45 milyon euro
14. Hırvatistan - 286 milyon euro
15. Avusturya - 265.50 milyon euro
16. Sırbistan - 227.60 milyon euro
17. İskoçya - 227.40 milyon euro
18. İsviçre - 223.20 milyon euro
19. İrlanda - 215.90 milyon euro
20. Rusya - 200 milyon euro
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