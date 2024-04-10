Avrupa'nın en değerli milli takımları EURO 2024'e hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, Avrupa'nın en değerli milli takımları listesinde 13. sırada bulundu. Listenin zirvesinde ise İngiltere yer aldı.

ensonhaber.com

14 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak olan A Milli Futbol Takımımız, mart ayı içerisinde iki adet özel maça çıktı.

EURO 2024'e hazırlık kapsamında önce Macaristan ile deplasmanda karşılaşan milliler, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım daha sonra ise Avusturya ile dış sahada kozlarını paylaştı. Milliler, rakibine 6-1'lik farklı bir skorla yenildi.

Milliler, 13. sırada

Yazın oynanacak dev turnuva öncesinde İtalya ve Polonya ile iki adet hazırlık karşılaşması yapacak Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa'nın en değerli milli takımları sıralandı.

Buna göre listenin zirvesinde 1.47 milyar euro piyasa değeriyle İngiltere yer aldı. İkinci sırada Fransa üçüncü sırada ise millilerin EURO 2024'teki rakibi Portekiz bulundu.

A Milli Takımımız ise 303.45 milyon euro değeriyle 13. sırada konumlandı.

İşte Avrupa ülkelerinin en değerli milli takımları

1. İngiltere - 1.47 milyar euro

2. Fransa - 1.21 milyar euro

3. Portekiz - 1.06 euro

4. İspanya - 906 milyon euro

5. İtalya - 757 milyon euro

6. Almanya - 672 milyon euro

7. Hollanda - 610 milyon euro

8. Belçika - 540.80 milyon euro

9. Norveç - 474.20 milyon euro

10. Danimarka - 368.50 milyon euro

11. Ukrayna - 354.50 milyon euro

12. İsveç - 343.50 milyon euro

13. Türkiye - 303.45 milyon euro

14. Hırvatistan - 286 milyon euro

15. Avusturya - 265.50 milyon euro

16. Sırbistan - 227.60 milyon euro

17. İskoçya - 227.40 milyon euro

18. İsviçre - 223.20 milyon euro

19. İrlanda - 215.90 milyon euro

20. Rusya - 200 milyon euro