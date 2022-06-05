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    Avustralya U23 forması giyen Alou Kuol'dan muhteşem gol

    Avustralya U23 forması giyen Alou Kuol'dan muhteşem gol

    Asya Kupası U23 maçında Alou Kuol, akrep vuruşla attığı golle izleyenleri mest etti.
    • 05.06.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 09:25
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    Asya Kupası U23 maçında Irak ile Avustralya, karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

    Avustralya'nın golünü Alou Kuol, kaydederken, Irak U23 Milli Takımı'nın golünü ise Hasan Abdulkareem kaydetti.

    Avustralya U23 takımında Kusini Yengi 17. dakikada, kırmızı kart gördü ve Avustralya maça 10 kişi devam etti.

    Avustralya U23 forması giyen Alou Kuol'dan muhteşem gol İZLE

    Alou Kuol'dan akrep vuruşu

    Mücadelede en çok konuşulan isim ise Alou Kuol oldu. Genç oyuncu, sağ kanattan gelen ortaya akrep vuruşu yaparak harika bir gol kaydetti.

    Genç oyuncunun bu golü izleyenler tarafından alkış aldı.

    Avustralya U23 forması giyen Alou Kuol dan muhteşem gol #1

    Avustralya U23 forması giyen Alou Kuol dan muhteşem gol #2


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