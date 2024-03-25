Avusturya çalıştırıcısı Ralf Rangnick: Hırslı bir takım ile karşılaşacağız Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile daha hücumcu bir oyun sergilediğini, yarınki maçta iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

DHA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Perşembe akşamı saat 22.45'te Viyana'da özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick açıklamalarda bulundu.

"Bunlar test maçları"

Yakaladıkları havayı devam ettirmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Farklı bir heyecan bizim için. Bunlar test maçları. Hazırlık maçı da olsa kurmuş olduğumuz sistemi çok iyi seviyede tutmamız gerekiyor. Çocuklar zaten bu işin üstesinden çok iyi geliyorlar. İhtiyacımız olan tek şey bu havayı devam ettirmek.

"Almanya kadar hırslı bir takım ile karşılaşacağız"

A Milli Futbol Takımı'nın Vincenzo Montella ile daha kompakt ve hücumcu oynadığını dile getiren Rangnick, şu sözleri sarf etti:

Son maçlarda, Almanya maçına nazaran daha kompakt bir saha dizilişi gördük. EURO 2024 öncesinde son test maçları. Dolayısıyla Türkiye’ye karşı oynayacağımız maç adım adım üstüne koyduğumuz sistem için önemli. Almanya kadar hırslı bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle Montella’nın gelişinin ardından daha kompakt, daha hücumcu, oyuncuları daha bireysel olarak kullanan bir takımlar. Ama bizim yarınki hedefimiz iyi bir sonuç almak.

"Takım olarak moralimiz üst seviyede"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan takımın önemli isimlerinden Christoph Baumgartner ise şu ifadeleri kullandı:

2024 için zorlu bir mücadele var. Milli maçların her zaman zorluk derecesi yüksek olmuştur. Takım olarak moralimiz üst seviyede. Saha içi organizasyonumuz da öyle. Hocamızın aşılamış olduğu futbol üzerine iyi bir hava yakalayarak devam etmek istiyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)