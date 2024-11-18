Avusturya ile Slovenya yenişemedi

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. hafta maçında Avusturya ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Avusturya, Romano Schmid'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Slovenya, 81. dakikada Adam Gnezda Cerin'in golüyle eşitliği sağladı.

AVUSTURYA, FIRSAT TEPTİ

Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan Avusturya, grup ikincisi oldu. Avusturya, kazansaydı grup lideri olup A Ligi'ne yükselecekti.

8 puanlı Slovenya ise grubu 3. sırada bitirdi.