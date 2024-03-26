Avusturya - Türkiye maçının ilk 11'leri 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ensonhaber.com

A Milli Takım, EURO 2024'e hazırlanırken, Avusturya ile deplasmanda özel bir maça çıkacak.

Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milli Takım, üç gün önce Macaristan'a karşı oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu. Avusturya ise iki gün önce Slovakya'yı deplasmanda 2-0 yenerek bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

İlk 11'ler

Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız