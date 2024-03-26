Avusturya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ensonhaber.com

A Milli Takım, EURO 2024'e hazırlanırken, Avusturya ile deplasmanda özel bir maça çıkacak.

Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milli Takım, üç gün önce Macaristan'a karşı oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu. Avusturya ise iki gün önce Slovakya'yı deplasmanda 2-0 yenerek bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

EURO 2024'e katılacak olan Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek. Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alacak ve Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler

Avusturya: Pentz, Lainer, Querfeld, Danso, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Weimann

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper