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    Avusturya, Ukrayna'yı tek golle geçti

    Avusturya, Ukrayna'yı tek golle geçti

    EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna'yı tek golle mağlup etmeyi başardı ve üst tura yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 20:52
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 21:06
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    EURO 2020 C Grubu 3. karşılaşmasında Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.

    Avusturya, Ukrayna yı tek golle geçti #1

    TEK GOLLE ÜST TUR GELDİ

    Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadele, Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Baumgartner kaydetti.

    Bu sonucun ardından tek yenilgisini Hollanda'ya karşı (2-0) alan Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise 3 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Ukrayna, en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.

    Avusturya, Ukrayna yı tek golle geçti #2

    RAKİP İTALYA

    Avusturya'nın son 16 turundaki rakibi A Grubu'ndan lider çıkan İtalya oldu.

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