Kairat takımı oyuncusu Aybol Abiken, Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelen Arnavutluk ve Kazakistan takımlarının maçında, santradan gol atarak izleyicilere enfes bir gol izletti.

Uluslar C Ligi 4. Grup'ta karşılaşan Arnavutluk ve Kazakistan'ın mücadelesi, sahalarda ender görülebilecek bir gole sahne oldu.

ABIKEN, BERISHA'YI ÇARESİZ BIRAKTI

Dakika 16 ve 23'te 2-0 geriye düşen Kazakistan'da santra için topun başına gelen Aybol Abiken, kalecinin biraz önde olduğunu görerek topun dibine girdi. Topun kalesine doğru geldiğini gören Arnavutluk kalecisi Berisha çabalasa da topu ağlarında görmeye engel olamadı.

Önlibero oyuncusu Abiken'in enfes golüyle 2-1'i bulan Kazakistan, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Arnavutluk, 8 puanla Beyaz Rusya'nın 2 puan gerisinde 8 puanla 2. sırada yer alırken, Kazakistan ise 4 puanla son sırada yer alıyor.

Aybol Abiken santradan gol attı - İZLE