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Aycan Yanaç milli takıma yine çağrılmadı

Aycan Yanaç milli takıma yine çağrılmadı

Kadın Milli Takımı'nın Estonya ve Rusya ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu açıklandı. ALG Spor Kulübü’nde oynayan Aycan Yanaç, bir kez daha listede yer almadı.