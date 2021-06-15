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    Azerbaycan'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı için özel klip

    Euro 2020 A Grubu'nda ikinci maçını Galler ile yapacak olan A Milli Takımımız, karşılaşmanın oynanacağı Azerbaycan'ın Bakü kentine gitti. Azerbaycan Türkiye A Milli Takımı'nı özel kliple karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 06:10
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    Azerbaycan'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı için özel klip

    Euro 2020 A Grubu'nda A Milli Takımımız ikinci maçını Galler ile yapacak.

    Karşılaşmanın yapılacağı Azerbaycan'ın Bakü şehrine giden 'Bizim Çocuklar', Azerbaycan'ın A Milli Takımı için hazırladığı özel bir kliple karşılandı.

    Azerbaycan'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı için özel klip VİDEO

    ''EVİNE HOŞ GELDİN TÜRKİYE''

    Klipte ''Ev, adımını attığın an rahat olduğun yerdir. Ev, sana yürekten inananların olduğu yerdir. Ev, en büyük desteği bulduğun yerdir. Ev, kazansan da kaybetsen de seninle gurur duyulan yerdir. Ev, içinde kardeşinin olduğu yerdir. Ev, sevincin bir olduğu yerdir. Türkiye Bakü'de misafir değil, evinde. Evine hoş geldin Türkiye.'' sözleri yer alıyor.

    Azerbaycan dan Türkiye A Milli Futbol Takımı için özel klip #1

    Azerbaycan dan Türkiye A Milli Futbol Takımı için özel klip #2

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