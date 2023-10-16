Azerbaycan'ı yenen Avusturya, EURO 2024'ü garantiledi EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Azerbaycan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Avusturya, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Giovanni De Biasi yönetimindeki Azerbaycan ile Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya kozlarını paylaştı.

Tefik Bayramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Avusturya 1-0 kazanırken galibiyet golünü 48. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer kaydetti.

Avusturya'da Guido Burgstaller, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Avusturya garantiledi

Bu galibiyetle birlikte Avusturya, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

16 puana ulaşan Avusturya, en yakın takipçisi İsveç'ten maç fazlası olmasına rağmen İsveç tüm maçlarını kazansa dahi grubu ilk 2'de tamamlamayı garantilemiş oldu. Azerbaycan ise grupta 4 puanda kaldı.

Grubun sonraki maç haftasında Azerbaycan sahasında İsveç'i konuk ederken, Avusturya deplasmanda Estonya ile karşı karşıya gelecek.