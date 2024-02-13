Bakan Bak, milli güreşçileri kutladı

AA & Ensonhaber
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar için tebrik mesajı yayınladı.
"Güreşçilerimizi kutluyorum, başarılar diliyorum"
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
Romanya’nın Başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar’ı tebrik ediyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek güreşçilerimize başarılar diliyorum.
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