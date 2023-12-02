Bakan Bak'tan EURO 2024 yorumu: Bizim çocuklara yürekten inanıyorum
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi.

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri sonucunda Almanya'da yapılacak finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'teki rakipleri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri tanıdık

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen kura sonucunda A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile eşleşti.

Bakan Bak:"Signal Iduna Park Stadı'nda “Kırmızı-Beyaz” duvar yapmaya hazır mıyız"

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim çocuklara yürekten inanıyor, başarılar diliyorum, Signal Iduna Park Stadı'nda “Kırmızı-Beyaz” duvar yapmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak.

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.