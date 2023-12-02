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Bakan Bak'tan EURO 2024 yorumu: Bizim çocuklara yürekten inanıyorum

Bakan Bak'tan EURO 2024 yorumu: Bizim çocuklara yürekten inanıyorum Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşmesi için, "Bizim çocuklara yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.