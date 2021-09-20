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    Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.
    • AA
    • 20.09.2021 - 00:41
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    Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

    Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olan milli takım, yurt genelinde büyük sevinç yaşatırken, siyaset camiasından da birçok kutlama mesajı geldi.

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli oyuncuları kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

    "Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

    Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı nı kutladı #1

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