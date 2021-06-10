Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın yarın başlayacak EURO 2020 için Antalya'da geçirdiği kamp dönemi sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu'nun sorularını içtenlikle yanıtlayan tecrübeli teknik adam, milli takımın son durumuyla ilgili bilgilerden en beğendiği yabancı futbolcuya, Avrupa Şampiyonası'ndaki beklentilerden unutamadığı karşılaşmaya kadar birçok konuya değindi.

Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu ile yaptığı söyleşide, "Önümüze bir sürü engel çıkacak, A'dan Z'ye bu engeli aşacak anlayışta kendimizi yetiştirmemiz lazım" dedi. Güneş, "Çocuklarımızın zekâsı müthiş. Takım iyi diyorlar, beklenti büyük, beklentinin altında kaldığın zaman başarısız diyorlar. Bunların hepsi yanlış. Durum tespiti yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu sordu, Şenol Güneş cevapladı İZLE



“HAGI Mİ, ALEX Mİ?”

Bakan Kasapoğlu'nun 'quiz' sorularına da yanıt veren Güneş; hangi sporu sevdiğini, Türkiye'ye gelen en iyi yabancı teknik direktörün kendisi için kim olduğunu açıkladı. Güneş; "Hagi mi, Alex mi?" sorusunu ise "Hagi derim. Ben Hagi'yi daha çok önemsiyorum. Taraftar gözüyle bakmıyorum" şeklinde yanıtladı.

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndaki unutulmaz anlarla ilgili "En büyük mutluluğumdur" ifadelerini kullanırken; "Kulüpler bazında da Trabzonspor'un ilk çıkışı da en büyük mutluluklarımdan biridir. İkimizin de var oluşu birlikte oldu" dedi.

"RONALDO MU, MESSI Mİ?"

Bakan Kasapoğlu’nun “Ronaldo mu? Messi mi?” sorusuna Şenol Güneş, “Ben orada ayırmam. İkisini de önemserim ama yetenek ve çabukluk olarak Messi. İkisi de çalışıyorlar. Bir defa saygı duyulması lazım. Sürdürülebilir olması çok önemli. Ronaldo çok güçlü. Çalışma felsefesi olarak Ronaldo onu sürdürdü. Ronaldo onları yapmasaydı bugünlere de gelemeyebilirdi. Ümit milli takımda Portekiz'de oynuyordu. Hamitler de ümit milli takımda oynuyordu o zaman.

Ronaldo zayıftı, dripling özellikleri ile ön plana çıkardı ve onu taşır hale getirdi. İkisini de saygı duyuyorum. İkisi de aynı dönemin iyi futbolcuları ama geçmişle kıyaslamam. Geçmiş mesela Pele, Maradona. Her oyuncu kendi dönemindedir. Şimdi diyorlar ki; Haaland mı, Mbappe mi yoksa Ronaldo, Messi mi? Ronaldo, Messi ispatladı.

Bunlar daha oynayacaklar. Tıpkı bizim gençler gibi. Rüştü kaleciliğini ispatladı, Alpay yaptı, Tugay yaptı. Bunları da 3-5 sene sonra konuşabiliriz ama şu an demek doğru değil. Tamam şimdiki oyuncular çok yetenekli ama 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra oynayıp göstermek önemli. Çok yetenekli oyuncudan bir dönem oynayıp da iyi deyip de sonra vazgeçebiliriz.

Muhammed diye bir oyuncu var. Hep o örnek veriliyor. Çok iyi oyuncuydu ama şimdi piyasada yok. Bize de hocam bu çok iyi oynuyor diyorlar. Tamam oynuyor da devam etsin biz de takip ediyoruz. Madem iyi devam etsin. Etmiyorsa demek ki iyi futbolcu değil. İyi ama sürdürülebilir hale getiremiyor demek ki.” yanıtını verdi.

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