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Bakanlardan Milli Takım'a ziyaret

Bakanlardan Milli Takım'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ımızı ziyaret etti.