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    Bakanlardan Milli Takım'a ziyaret

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ımızı ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 14:52
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    Bakanlardan Milli Takım'a ziyaret

    A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya'da hazırlık kampına devam ediyor.

    EURO 2020'ye çok sıkı hazırlanan Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

    Zaman zaman basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futbolcular, güzel atmosferden ve çalışma ortamında bahsediyor.

    Bakanlardan Milli Takım a ziyaret #1

    BAKANLARDAN MİLLİ TAKIMA ZİYARET

    Futbolculara destek amacıyla devletin önemli isimleri de kampı ziyaret ediyor. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ımızı ziyaret etti.

    Ziyarette bakanlarla futbolcular arasında samimi görüntüler oluştu.

    Bakanlardan Milli Takım a ziyaret #2

    Bakanlardan Milli Takım a ziyaret #3

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