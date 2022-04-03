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    Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atletlerden 13 madalya

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na milli atletler 5'i altın 13 madalya aldı.
    • AA
    • 03.04.2022 - 23:32
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 23:33
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    Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atletlerden 13 madalya

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda koşulan sekiz yarışın beşini Türk atletler kazanırken, dört branşta ilk iki sırayı milli atletler kazandı.

    TÜRKİYE 13 MADALYA İLE BİRİNCİ OLDU

    Balkan Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya elde eden Türkiye, madalya sıralamasında da toplam 13 madalya ile ilk sırayı aldı.

    Balkan Yürüyüş Şampiyonası nda milli atletlerden 13 madalya #1

    Yarışmalarda, 5 kilometrede 18 yaş altı kadınlarda Esra Bingöl birincilik, Tülin Ek ikincilik, 10 kilometre 18 yaş altı erkeklerde Yusuf Toprak birincilik, Şeyhmus Çapat ikincilik, 10 kilometre 20 yaş altı erkeklerde Mazlum Demir birincilik, Mert Kahraman ikincilik, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlarda Şükran Ayaz birincilik, Emine Ceylan ikincilik, 20 kilometre kadınlarda Ayşe Tekdal birincilik, Kader Dost ise üçüncülük, 20 kilometre erkeklerde Abdülselam İmuk ikincilik, Selman İlhan üçüncülük, 35 kilometre kadınlarda Bedriye Tekin üçüncülük derecesi elde etti.


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