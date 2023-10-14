Barış Alper Yılmaz: İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, hangi mevkide şans bulursa elinden geldiğince faydalı olmak istediğini belirterek, kendi oyunlarını oynadıkları takdirde yenilecekleri bir takımın olmadığını ve Avrupa Şampiyonası’na katılacaklarını kaydetti.

İHA

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Konya’da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda Barış Alper Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan maçının zor bir maç olduğunu ifade eden Barış Alper Yılmaz, şunları dedi:

Önemli olan yenmekti. Evet ben gol attım ama ondan öncesi sonuç olarak yenebilmek. Takım arkadaşlarımın verdiği reaksiyon çok önemliydi. Mevki olarak nerede oynadığım çok önemli değil açıkçası. Hocam bana nerede şans veriyorsa elimden geldiğince takımıma faydalı olmak istiyorum.

"İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız"

Yarınki Letonya maçını yenmek istediklerini aktaran Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Yenip, lider olarak devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedeflerim var. Önceliğim milli takımla yarınki maça odaklıyız. İnşallah yeneriz. Bizim kendi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bu jenerasyon gerçekten çok yetenekli bir jenerasyon. Sadece milletimiz bize güvensin. Biz de inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)