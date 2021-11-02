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    Bayern Münihli Eyüp, Türk Milli Takımı'nı seçti

    Bayern Münih 23 yaş altı takımında forma giyen Eyüp Aydın, Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 15:58
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    Bayern Münihli Eyüp, Türk Milli Takımı'nı seçti

    TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Almanya’ya giderek 17 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Eyüp Aydın’a milli davet ulaştı ve oyuncunun bu daveti kabul ederek milli maç arasında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

    Eyüp, daha önce Almanya 16 ve 15 yaş altı takımlarında forma giymişti. Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapan Eyüp, bu sezon Barcelona 2 takımı formasıyla 18 maçta forma giydi ve 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

    Bayern Münihli Eyüp, Türk Milli Takımı nı seçti #1

    MEHMET AYDIN İÇİN DE TEMAS KURULDU

    Haber Global’in haberine göre; ayrıca bir diğer gurbetçi futbolcu Schalke forması giyen Mehmet Aydın’ın Türkiye’yi tercih etmesi için de ilk temas kuruldu. Oyuncu, Türkiye forması giymeye sıcak baktığını iletti.

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