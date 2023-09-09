Belçika, Azerbaycan'ı tek golle geçti EURO 2024 Elemeleri F Grubu maçında Belçika deplasmanda Azerbaycan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. hafta mücadelesinde Azerbaycan ile Belçika kozlarını paylaştı.

Tek golün atıldığı bu karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Belçika oldu.

Dalga Arena'da oynanan maçta Belçika'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.

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Belçika bu galibiyetle beraber puanını 10'a yükseltti ve 1. sıraya yerleşti. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak son sırada yer aldı.

Belçika bir sonraki karşılaşmada evinde Estonya'yı konuk edecek. Azerbaycan ise bay geçecek.