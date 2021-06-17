Belçika, Danimarka'yı Kevin De Bruyne ile mağlup etti

Belçika, Danimarka'yı Kevin De Bruyne ile mağlup etti

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı Thorgan Hazard ve Kevin De Bruyne'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

EURO 2020 B Grubu ikinci maç gününde Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken'de oynanan mücadelede Belçika 2-1'lik skorla kazandı.

DANİMARKA - BELÇİKA MAÇINDAN KARELER





DE BRUYNE YILDIZLAŞTI

Danimarka, 2. dakikada Yussuf Poulsen ile öne geçti. Mücadelenin 10. dakikasında kalp krizi geçiren Danimarkalı yıldız Christian Eriksen'e moral vermek amacıyla top taca bırakıldı ve 1 dakika boyunca her iki takım futbolcuları, hakemler ve tribünler Eriksen'e alkışlayarak güç verdi.

Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, 46. dakikada oyuna girdi ve 55. dakikada Thorgan Hazard'a yaptığı asistle skora dengeyi getirdi.

59'da oyuna giren Belçika'nın bir diğer yıldızı Eden Hazard bu kez asisti yaptı ve Kevin De Bruyne, 70. dakikada takımına galibiyeti getirdi.





BELÇİKA PUANINI 6'YA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Belçika 6 puanla gruptan çıkma yolunda büyük bir adım attı. Danimarka ise puanla tanışamadı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Belçika gruptaki son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Danimarka ise Rusya ile karşılaşacak.



