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    Belçika, Finlandiya'yı 2 golle mağlup etti

    Belçika, Finlandiya'yı 2 golle mağlup etti

    EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı Hradecky (K.K) ve Lukaku'nun golleriyle mağlup ederek grubu lider olarak bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 00:01
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    EURO 2020 B Grubu üçüncü maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geldi.

    BELÇİKA LİDERLİĞİ SÖKTÜ ALDI

    Rusya'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 2-0 kazanarak liderliğini perçinledi.

    Finlandiya-Belçika maçından kareler - TIKLA GÖR

    Belçika, Finlandiya yı 2 golle mağlup etti #1

    LUKAKU YILDIZLAŞTI

    İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Belçika sessizliği 65'te Lukaku ile bozdu ancak gol VAR kararıyla iptal edildi. 74. dakikaya gelindiğinde Hradeck'nin kendi kalesine attığı golle eşitlik bozuldu ve Belçika öne geçti. 81. dakikada bu kez Romelu Lukaku golünü atarak farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

    Bu sonucun ardından Belçika 9 puanla lider olarak gruptan çıkmayı başardı. Finlandiya ise 3 puanda kaldı grubu 3. sırada tamamladı. Finlandiya gruptan çıkmak için tüm maçların üçüncü maçlarının bitmesini bekleyerek en iyi üçüncüler sıralamasında ilk 4'e girmeye çalışacak.

    Belçika, Finlandiya yı 2 golle mağlup etti #2

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