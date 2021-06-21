Belçika, Finlandiya'yı 2 golle mağlup etti

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı Hradecky (K.K) ve Lukaku'nun golleriyle mağlup ederek grubu lider olarak bitirdi.

EURO 2020 B Grubu üçüncü maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geldi.

BELÇİKA LİDERLİĞİ SÖKTÜ ALDI

Rusya'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 2-0 kazanarak liderliğini perçinledi.

Finlandiya-Belçika maçından kareler - TIKLA GÖR







LUKAKU YILDIZLAŞTI

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Belçika sessizliği 65'te Lukaku ile bozdu ancak gol VAR kararıyla iptal edildi. 74. dakikaya gelindiğinde Hradeck'nin kendi kalesine attığı golle eşitlik bozuldu ve Belçika öne geçti. 81. dakikada bu kez Romelu Lukaku golünü atarak farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Belçika 9 puanla lider olarak gruptan çıkmayı başardı. Finlandiya ise 3 puanda kaldı grubu 3. sırada tamamladı. Finlandiya gruptan çıkmak için tüm maçların üçüncü maçlarının bitmesini bekleyerek en iyi üçüncüler sıralamasında ilk 4'e girmeye çalışacak.



