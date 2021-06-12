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    Belçika, Rusya'yı 3 golle mağlup etti

    Belçika, Rusya'yı 3 golle mağlup etti

    EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 00:06
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    EURO 2020 B Grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi.

    BELÇİKA, RUSYA'YI EZDİ

    St. Petersburg'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 3-0 kazanarak ilk maçında galibiyeti elde etmeyi başardı.

    Karşılaşmanın 10. dakikasında sahneye çıkan Romelu Lukaku, attığı golle takımını öne geçirdi. 34. dakikaya gelindiğinde Meunier farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

    İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Belçika, Rusya'ya geir dönüş şansını tanımadı ve dakikalar 88'i gösterdiğinde yeniden sahne alan Romelu Lukaku attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

    Belçika, Rusya yı 3 golle mağlup etti #1

    GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

    B Grubunda ilk maçında ilk galibiyetini alan Belçika, ikinci maçında Danimarka'yla karşı karşıya gelecek. İlk maçından eli boş ayrılan Rusya ise ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak.

    Belçika, Rusya yı 3 golle mağlup etti #2

    Belçika, Rusya yı 3 golle mağlup etti #3

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