Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, doğum gününde Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Katar'da dün oynanan Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçına Cumhurbaşkanı Macron'un davetine rağmen gitmeyen Karim Benzema'dan, bir hamle daha geldi.

"Hikayemi yazdım"

Sosyal medya hesabından doğum gününde paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı ve hataları yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve bizimki bitiyor." sözleriyle milli takım kariyerini bitirdiğini duyurdu.

Benzema, Fransa formasıyla çıktığı 97 maçta 37 gol attı. UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı.