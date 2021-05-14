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    Berat Özdemir'den Şenol Güneş'e Milli Takım tepkisi

    A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya maçı kadrosunu açıkladı. Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 14:00
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    Berat Özdemir'den Şenol Güneş'e Milli Takım tepkisi

    Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir'den Şenol Güneş'e tepki geldi. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya maçı kadrosunu açıkladı.

    Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Bordo-Mavili formayı giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi.

    Berat Özdemir den Şenol Güneş e Milli Takım tepkisi #1

    “GÜLÜP GEÇİYORUM”

    Milli Takım'ın açıklandığı sıralarda Berat Özdemir instagram hesabından story atarak "Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.

    Berat Özdemir'in kısa süre sonra paylaşımı sildiği görüldü.

    Berat Özdemir den Şenol Güneş e Milli Takım tepkisi #2

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