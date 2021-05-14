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- Berat Özdemir'den Şenol Güneş'e Milli Takım tepkisi
Berat Özdemir'den Şenol Güneş'e Milli Takım tepkisi
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya maçı kadrosunu açıkladı. Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 14.05.2021 - 12:16
- Güncelleme : 14.05.2021 - 14:00
Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir'den Şenol Güneş'e tepki geldi. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya maçı kadrosunu açıkladı.
Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Bordo-Mavili formayı giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi.
“GÜLÜP GEÇİYORUM”
Milli Takım'ın açıklandığı sıralarda Berat Özdemir instagram hesabından story atarak "Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.
Berat Özdemir'in kısa süre sonra paylaşımı sildiği görüldü.