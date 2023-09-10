Bertuğ Yıldırım, Avrupa basınında yankı buldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5’nci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.
Ermenistan’ın golünü 49’uncu dakikada Artak Dashyan atarken, Türkiye’ye 1 puanı getiren golü 88’inci dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk milli maçına çıkan ve takıma 1 puanı getiren genç forvet Bertuğ Yıldırım büyük beğeni toplamıştı.
Hatayspor'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu, Avrupa basınının da dikkatini çekmeyi başardı.
İşte 21 yaşındaki futbolcu için yapılan yorumlar:
Stade-rennais-online
Bertuğ golünü attı, Rennes sevindi.
Besoccer
Cenk Özkacar'ın fiyaskoya yol açan hatasını Bertuğ telafi etti.
Onefootbal
Yeni ve genç golcü Bertuğ Yıldırım, Türkiye'yi yenilgiden kurtardı.
Fcupdate.nl
Türkiye'de Cenk Özkaçar'ın korkunç hatasından sonra Bertuğ affettirdi, puanı zor kurtardı.
Sport.es
Bertuğ, Ermenistan galibiyetini engelledi.