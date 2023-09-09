Bertuğ Yıldırım ilk milli maçında golünü attı A Milli Takım'a Ermenistan karşısında beraberliği getiren Bertuğ Yıldırım, "İlk A Milli maçımda gol attığım için mutluyum ama gönül isterdi ki kazanalım" dedi.

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, Eskişehir'deki müthiş atmosferde Ermenistan'ı konuk etti.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Ermenistan'ın golünü 49. dakikada Dashyan, A Milli Takımımızın golünü ise 88. dakikada Rennes forması giyen 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Bertuğ Yıldırım ilk maçında gol attı

Geçen sezon Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in Hatayspor’da as oyuncu yaptığı ve ardından Fransız ekibi Rennes’e 5.4 milyon euroluk kulüp rekoru olan bonservis bedeliyle transfer olan Bertuğ Yıldırım bir kez daha gönülleri fethetti.

Milli Takım aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Eskişehir’de Ermenistan ile oynanan karşılaşmanın 80’inci dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun yerine dahil oldu.

‘Yerli Haaland’ lakabına sahip 21 yaşındaki golcü futbolcu; maçın 88’inci, Milli Takım formasıyla sahada kaldığı 8’inci dakikada fileleri havalandırarak Ay-yıldızlılarımıza beraberliği getirdi.

"Biz de mutlu değiliz"

Ayağının tozuyla Milli Takım adına golünü atan Bertuğ Yıldırım, maçın ardından alınan skordan memnuniyetsizliğini dile getirdi.