Beşiktaş'ta idmana çıkmayan Ljajic, Sırbistan'da maça çıktı

Beşiktaş'ta 1 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkmayan Adem Ljajic'in, Sırbistan'ın Rusya ile oynadığı karşılaşmada forma giymesi, siyah-beyazlı teknik ekibi şaşırttı.

Koronavirüs testinin pozitif olması sebebiyle Beşiktaş'ın geçen sezondaki son karşılaşmalarında görev yapamayan Adem Ljajic, uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Daha sonra Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarına katılan Ljajic, ilk idmanda sağ bacak baldırından sakatlanmıştı.

Yaklaşık 4 hafta takım çalışmalarında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu, durumunun iyiye gitmesinin ardından ülkesi Sırbistan’ın milli kadrosuna alınmıştı.

SONRADAN OYUNA GİRDİ

Deneyimli oyuncu, UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda önceki gece Sırbistan’ın Rusya’ya 3-1 yenildiği maça 85. dakikada dahil oldu.

Ljajic’in, yarın (pazar) Ay-Yıldızlılarımız’la oynanacak grubun ikinci mücadelesinde ise ilk 11’de oynayabileceği bildirildi.

Adem Ljajic’in uzun süre takım çalışmalarında yer almamasına rağmen Sırbistan’la kısıtlı da olsa maça çıkmasını şaşkınlıkla takip eden Beşiktaş teknik ekibi, yeni haftada İstanbul’da olacak oyuncusunun antrenmanlara başlamasını bekliyor.