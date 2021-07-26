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    Bilal Çiloğlu Tokyo'da ippon ile son 16'ya kaldı

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turuna yükseldi.
    • AA
    • 26.07.2021 - 06:34
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    Bilal Çiloğlu Tokyo'da ippon ile son 16'ya kaldı

    Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında Bilal, son 32 turunda Ürdünlü rakibi Younis Eyal Slman'la karşılaştı.

    ÜRDÜNLÜYÜ İPPON İLE YENDİ

    Rakibi karşısında ilk andan itibaren atak bir oyun sergileyen Bilal Çiloğlu, Ürdünlü sporcuyu ippon ile yenerek adını son 16 isim arasına yazdırdı.

    Erkekler 73 kiloda son 16 turu TSİ 06.48'de başlayacak.

    Bilal Çiloğlu Tokyo da ippon ile son 16 ya kaldı #1

    Bilal Çiloğlu Tokyo da ippon ile son 16 ya kaldı #2

    Bilal Çiloğlu Tokyo da ippon ile son 16 ya kaldı #3

    Bilal Çiloğlu Tokyo da ippon ile son 16 ya kaldı #4

    Bilal Çiloğlu Tokyo da ippon ile son 16 ya kaldı #5

    Bilal Çiloğlu Tokyo da ippon ile son 16 ya kaldı #6

    Bilal Çiloğlu Tokyo da ippon ile son 16 ya kaldı #7

    Bilal Çiloğlu Tokyo da ippon ile son 16 ya kaldı #8

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