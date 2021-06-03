A Milli Takım'ın Antalya'da yaptığı kampın özel görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

A Milli Takım, Antalya'daki kampını 1 Hziran itibarıyla sonlandırmıştı. 19 Mayıs'ta başlayan kamp, 13 gün sürmüştü.

Bu süre zarfında Milli Takım 2 hazırlık maçı yaptı. ilk maçta Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden Milliler, ikinci hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

Bugün 3. hazırlık maçına çıkacak olan Milli Takım, akşam saat 20.00'de Moldova ile karşılaşacak.

"BİZİM ÇOCUKLARIN ANTALYA KAMPI"

Karşılaşma öncesi Milli Takım'ın sosyal medya hesabından bir video yayınlandı.

Antalya kampındaki görüntüleri içeren video, “BizimÇocuklar’ın 19 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yaptığı Antalya kampına bir de bu açıdan bakalım.” notuyla paylaşıldı.

Bizim Çocuklar'ın Antalya kampından kesitler İZLE