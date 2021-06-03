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    Bizim Çocuklar'ın Antalya kampından kesitler

    A Milli Takım'ın Antalya'da yaptığı kampın özel görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 15:40
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    Bizim Çocuklar'ın Antalya kampından kesitler

    A Milli Takım, Antalya'daki kampını 1 Hziran itibarıyla sonlandırmıştı. 19 Mayıs'ta başlayan kamp, 13 gün sürmüştü.

    Bu süre zarfında Milli Takım 2 hazırlık maçı yaptı. ilk maçta Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden Milliler, ikinci hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

    Bugün 3. hazırlık maçına çıkacak olan Milli Takım, akşam saat 20.00'de Moldova ile karşılaşacak.

    Bizim Çocuklar ın Antalya kampından kesitler #1

    "BİZİM ÇOCUKLARIN ANTALYA KAMPI"

    Karşılaşma öncesi Milli Takım'ın sosyal medya hesabından bir video yayınlandı.

    Antalya kampındaki görüntüleri içeren video, “BizimÇocuklar’ın 19 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yaptığı Antalya kampına bir de bu açıdan bakalım.” notuyla paylaşıldı.

    Bizim Çocuklar'ın Antalya kampından kesitler İZLE

    Bizim Çocuklar ın Antalya kampından kesitler #2

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