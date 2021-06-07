Bonucci: Türkiye çok güçlü bir takım

İtalya'nın deneyimli defans oyuncusu Bonucci, "Türkiye'ye herkes çok saygı duymalı" ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı'nın yıldızlarından Leonardo Bonucci, EURO 2020'ye sayılı günler kala Coverciano'da bir basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli savunmacı, Türk Milli Takımı’ndan övgüyle bahsetti.

Bonucci açıklamalarında, “EURO 2020'deki hedeflerimiz için çok konsantre bir takımımız var. Herkes böyle bir turnuvadan önce tüm hazırlıklarını yapmak ister. Ancak her zaman işler bu kadar iyi gitmez. Çünkü karmaşık durumlar olabilir. Gençler de bu kampta çok iyi ve turnuva öncesi endişeli değilim.

2018 Dünya Kupası gibi karanlık geçen bir turnuvadan sonra bu kez İtalya'yı hak ettiği yere taşımak istiyoruz.

Türkiye ile oynayacağımız maç öncesi fazla rahat olmamalıyız. Çekya maçından sonra gelen övgüler bizi memnun etti ve ayaklarımızı yerde tutmak itiyoruz. Kariyerim boyunca gördüğüm en sorunsuz İtalya Milli Takımı bu. Bunu da kendi lehimize kullanmalıyız.





“TÜRKİYE’YE HERKES ÇOK SAYGI DUYMALI”

Türkiye'ye herkes çok saygı duymalı. Fransa'ya karşı ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiler.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Cengiz Ünder'e, Merih Demiral'dan Burak Yılmaz'a kadar çok büyük yetenekleri var. Burak Yılmaz, Lille'e Ligue 1'i kazandıran harika bir oyuncu. Türkiye çok ilginç ve her geçen gün gelişen bir takım var.





MERİH: İTALYA’YA GOL ATTIRMAYACAĞIZ

Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile konuştum. Onlar benim arkadaşlarım ve sürekli konuşurum zaten. Merih, İtalya'ya gol attırmayacaklarını söyledi.

Bu takımdaki herkes 'kirli' işleri yapmayı kabul ettiği için gruptaki 8 maçta gol yemedik. Bu rekoru EURO 2020'de de sürdürmek istiyoruz. 1-0'lık galibiyetler büyük zevktir." ifadelerini kullandı.