Brezilya mafyası, Vinicius'u sakatlayan Davinson Sanchez'i ölümle tehdit ediyor Kolombiya-Brezilya maçında Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr.'ı sakatlayan Davinson Sanchez'in hayatı tehlikeye girdi. Brezilya mafyası, Galatasaray'ın defans oyuncusu Sanchez'e ölüm tehditlerinde bulundu.

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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile Brezilya karşı karşıya gelmişti.

Estadio Metropolitano Roberto Melendez'de oynanan önemli mücadeleyi ev sahibi takım Kolombiya 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Kolombiya'nın golleri 75. ve 79 dakikalarda Luis Diaz'dan gelirken Brezilya'nın tek golünü 4. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Vinicius, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak

Bu maçın ilk yarısında ise Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior arasında bir pozisyon yaşandı.

Brezilyalı isim stoper Davinson Sanchez'in müdahalesiyle sakatlandı.

Yapılan tetkikler sonrası Vinicius Junior'da yırtık tespit edildi. Başarılı futbolcunun yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Vinicius Junior'ın Şubat 2024'te formasına kavuşması öngörülüyor.

Brezilya basını Sanchez'i tehdit ediyor

Öte yandan bu sakatlık hem Brezilya'yı hem de İspanyol devi Real Madrid'i üzdü. Real Madrid genç yeteneğinden yoksun kalırken, Brezilya işi fazlasıyla abartarak olayı ölüm tehditlerine kadar vardırdı.

Brezilya basından Brasil Edition'a göre, Brezilya mafyası Vinicius Junior'ı sakatlayan Sanchez'e ölüm tehditlerinde bulundu.