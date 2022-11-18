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    Bruno Fernandes: Benim kimseyle problemim yok

    Manchester United'in yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile arasında bir problem olmadığını söyledi.
    • 18.11.2022 - 20:19
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    Bruno Fernandes: Benim kimseyle problemim yok

    Futbol dünyasında son günlerin en çok konuşulan olayı Cristiano Ronaldo'nun İngiliz basınına yaptığı çarpıcı açıklamalar.

    37 yaşındaki yıldızın hem Manchester United'tan hem de Portekiz Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Bruno Fernandes ile arasının bozulduğu iddia edildi. Fernandes'ten ise bu iddialara cevap geldi.

    "Benim kimseyle problemim yok"

    Portekiz'in Nijerya ile oynadığı hazırlık maçının ardından İngiliz haber kanalı Sky Sports'a konuşan Bruno Fernandes şunları söyledi:

    "Benim kimseyle problemim yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Daha önce bir koçumun bana söylediği gibi kontrol edebileceğim tek şey kendim. Bence hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Kendini kontrol etmelisin, elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Hepsi bu."

    Bruno Fernandes: Benim kimseyle problemim yok #1

    Fernandes iki gol attı

    Portekiz Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son maçına dün Nijerya karşısında çıktı. Kırmızı yeşilli ekip rakibini 4-0 yendi. Portekiz'in gollerini Bruno Fernandes (2), Gonçalo Ramos ve Joao Mario kaydetti.

    Bruno Fernandes: Benim kimseyle problemim yok #2

    Ronaldo maç kadrosunda yer almadı

    Son günlerin olay ismi Cristiano Ronaldo, geçirdiği mide rahatsızlığı sebebiyle maçın kadrosunda yer almadı.

    Bruno Fernandes: Benim kimseyle problemim yok #3

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    Bruno Fernandes: Benim kimseyle problemim yok #4


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