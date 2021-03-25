Burak Yılmaz attı, Mesut Özil paylaştı

Mesut Özil, Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında söylediği sözlere rağmen, golcü futbolcunun attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı konuk etti.

Rakibini 4-2 mağlup eden millilerde hat-trick yapan kaptan Burak Yılmaz, geceye damgasını vuran isim oldu.

Karşılaşmayı izleyen isimlerden biri olan Fenerbahçe'nin Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, Yılmaz'ın attığı gol sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Türk bayrağı ile gücü temsil eden yumruk emojileri koyan Özil, sevgisini bu şekilde dile getirdi.

NE DEMİŞTİ?

Yılmaz, daha önce Özil hakkında "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim." ifadelerini kullanmıştı.