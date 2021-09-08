Hollanda maçı ardından basın mensuplarına konuşan Burak Yılmaz, "Daha top fileye girmeden, 'Şenol istifa' diye bağırılıyor, bunlar yakışmayan şeylerdir" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile karşılaştı.

Hollanda deplasmanında 6-1'lik skorla ağır bir yenilgi alan A Miili Takım gruptaki liderliğini kaybetti.

Maç sonu açıklamalarda bulunun forvet oyuncusu Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik yapılan eleştirilere sert cevap verdi.

"ASLAN GİBİ GELDİM, ASLAN GİBİ DE BIRAKIRIM"

Geldiğim gibi bırakmasını da bilirim diyen Yılmaz, "Her yere dişimle tırnağımla geldim, aslan gibi buralara geldim aslan gibi bırakmasını da bilirim. Ama dediğim gibi kendi içimizde hata vardır,

"ÇIKIP TERBİYESİZCE TWEET ATIYORLAR"

sahanın içindeki hocamızı çıkın teknik anlamda eleştirin ama daha top fileye girmeden, 'Şenol istifa' diye bağırılıyorsa bunlar yakışmayan şeylerdir. Hele ki kendi içimizdeki insanlar çıkıp böyle terbiyesizce tweet atıyorsa o daha terbiyesizdir." dedi.

Burak Yılmaz: Daha top fileye gitmeden Şenol istifa diyorlar VİDEO