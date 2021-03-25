Burak Yılmaz, Hollanda'ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu

Hollanda basını, bir maçta Hollanda'ya 3 gol atan Burak Yılmaz'ın, daha önce Portakallar'a 2 maçta 3 gol atan Ronaldo'yu tahtından indirdiğini yazdı.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası grup elemeleri maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

Bu karşılaşmada hat-trick yapan kaptan Burak Yılmaz, tarihe geçti.

Golcü futbolcu, yüzyılın başından bu yana Hollanda'ya bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu oldu.

"RONALDO'YU TAHTINDAN İNDİRDİ"

"Burak, Ronaldo'yu tahtından indirdi." diyen Voetbal International dergisi, 35 yaşındaki oyuncunun, hem umutlarını yok ettiğini hem de Portekizli milli oyuncu Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktığını yazdı.

RONALDO 2 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI

Ronaldo, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda 1 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda 2 olmak üzere, Hollanda'ya 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, bu sayıyı tek maçta elde etti.