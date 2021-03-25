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    Burak Yılmaz, Hollanda'ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu

    Burak Yılmaz, Hollanda'ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu

    Hollanda basını, bir maçta Hollanda'ya 3 gol atan Burak Yılmaz'ın, daha önce Portakallar'a 2 maçta 3 gol atan Ronaldo'yu tahtından indirdiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 11:54
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    A Milli Takımımız, Dünya Kupası grup elemeleri maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

    Bu karşılaşmada hat-trick yapan kaptan Burak Yılmaz, tarihe geçti.

    Golcü futbolcu, yüzyılın başından bu yana Hollanda'ya bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu oldu.

    Burak Yılmaz, Hollanda ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu #1

    "RONALDO'YU TAHTINDAN İNDİRDİ"

    "Burak, Ronaldo'yu tahtından indirdi." diyen Voetbal International dergisi, 35 yaşındaki oyuncunun, hem umutlarını yok ettiğini hem de Portekizli milli oyuncu Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktığını yazdı.

    RONALDO 2 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI

    Ronaldo, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda 1 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda 2 olmak üzere, Hollanda'ya 3 gol atmıştı.

    Burak Yılmaz, bu sayıyı tek maçta elde etti.

    Burak Yılmaz, Hollanda ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu #2

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