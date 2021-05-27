Burak Yılmaz: İtalya'dan çekinmiyoruz

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "İtalya bizden çekinmiyor, biz de onlardan çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa'da şampiyonluk yaşayan milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ortak basın toplantısı düzenledi.

Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, açıklamalarında A Milli Takım'ın potansiyelinden bahsederek ciddiyetle çalıştıklarını söyledi.

"İTALYA'DAN ÇEKİNMİYORUZ"

Yılmaz açıklamalarında, "İtalya bizden çekinmiyor, biz de onlardan çekinmiyoruz. Saygımız çok büyük ama gözümüzde büyütmüyoruz veya küçültmüyoruz. Maçın atmosferinin ne denli sert geçeceğinin farkındayız. İtalya, defansıyla ekol olmuş bir ülke. Bunun da farkındayız. Bazı hedeflerden artık kaçamayız.

Bu hedefleri hayal etmenizi sağlayan bizleriz. Elemelerde oynadığımız oyun, gösterdiğimiz mücadele ve kazanılan zafer... Maçlar tamamlanmadan, Avrupa Şampiyonası'nı garantileyen bir takım olduk.





"HER MAÇA TEK TEK BAKMAMIZ LAZIM"

Uluslar Ligi'nde sallantımız oldu. O, bizim hatamız. Orada biraz rehavetimiz vardı açıkçası.

Dünya Kupası Elemeleri'nde tekrar ciddiyetle, büyük maçlarda eski performansımızı yakalayarak, bazı şeyleri hayal etmenizi sağlayan bizleriz. Bunun sorumluluğunu biliyoruz. Her maça tek tek bakmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

"GÜZEL TEKLİFLER VAR AMA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"

Transfer açıklamalarıyla ilgili Burak, "Geçmişte 'Galatasaray'a dönmek istiyorum' dedim, olmadı. 'Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum' dedim, olmadı. Ne söylesem tam tersi oldu. Güzel teklifler var ama ne olacağını bilmiyorum." açıklamalarında bulundu.



