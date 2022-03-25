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    Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

    Millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, A Milli Takım’ın Porto'daki kampından ayrıldı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 16:03
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    Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

    Türkiye'nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, A Milli Takım’ın Porto'daki kampından ayrıldı.

    Burak Yılmaz, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.

    Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı #1

    MİLLİ TAKIM'A BAŞARILAR DİLEDİ

    Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi.

    Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı #2

    Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı #3

    Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı #4


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