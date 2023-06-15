Burak Yılmaz, Ümit Milli Futbol Takımı kampında söyleşi düzenlendi Son olarak Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen futbolu bırakan Burak Yılmaz, Ümit Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

AA

Kısa süre önce futbolculuk yaşantısını noktalayan A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı Burak Yılmaz, Ümit Milli Takımı ile söyleşide bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları için kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen söyleşiye, oyuncuların yanı sıra teknik heyet ve personel de katıldı.

Gelen soruları cevaplandırdı

Futbolculuk kariyeri boyunca yaşadıklarını, tecrübelerini ve genç futbolcular için gelecek konusundaki tavsiyelerini aktaran Yılmaz, söyleşinin son bölümünde Ümit Milli Takım oyuncularından gelen soruları yanıtladı.

Futbolculara çok çalışmalarını tavsiye etti

Burak Yılmaz, genç oyunculara, futbolu hayatlarının merkezine oturtmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ederek, kulüp takımlarında uzun süre almanın ve doğru beslenmenin önemine dikkati çekti.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, Burak Yılmaz'a teşekkür etti ve yapılan söyleşinin genç oyuncular için çok önemli bir buluşma olduğunu belirtti.