Burak Yılmaz'dan Martin Linnes'e cevap

Burak Yılmaz, "Türkler Haaland'dan korkuyor" diyen Martin Linnes'e cevap verdi. Golcü oyuncu, "Kimseden korkmuyoruz" dedi.

Lille forması giyen A Milli Takımımızın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, yarın Hollanda ile oynayacağımız Dünya Kupası eleme maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hayalim Dünya Kupası'nda olmak." diyen Yılmaz, "Türkler Haaland'dan korkuyor." diyen Linnes'e de cevap verdi.

Burak'ın sözleri şu şekilde:

"Hayalim Dünya Kupası'nda olmak. Hocamız bize 'Orada olmak çok farklı. Ben bunu yaşadım. Sizin de yaşamanızı istiyorum' dedi. Yaşadığım sakatlık tamamen geçti. Şu anda kendimii iyi hissediyorum."

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

"Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Kimseden korkmuyoruz (Linens'in 'Türkiye'de Haaland'dan korkuyorlar' sözleri üzerine) Kimse de bizden korkmasın. Hiç kimseden hiçbir zaman korkmadık."





"BELKİ DE HAYATIMIZIN EN CİDDİ MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

"Bu maçları hazırlık niteliğinde göremeyiz. Dünya Kupası elemelerinin ilk üç maçı zor. Ülke isimlerinden ziyade neredeyle 2-3 günde bir maç oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için önümüz de uzun bir süre olacak. Belki de hayatımızın en ciddi maçına çıkacağız. Nerede, neye konsantre olduğumuzun farkındayız."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI ÇOK İSTİYORUM"

"Şu anda buradayız. Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyorum. Dünya Kupası'nda oynamayı isterim. Önümüzde 1.5 yıl var. Ne olur bilmiyorum. İnşallah o yolda elimden geleni yapacağım."

"Artık geçmiş geçti. Güzel bir kariyerim oldu. Avrupa'ya şu anda gittim. Genç arkadaşlarıma söyleyeceğim çok şey var. Saymakla bitmez. Hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğrenmeliler. Sabırlı ve kararlı olmalılar."

Martin Linnes: Türkler Haaland'dan korkuyor - HABERİ

