Burcu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk madalyasını aldı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı, koparmada 85 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı ve ilk madaylasını elde etti.

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AA & Ensonhaber

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı, silkmede 105 kiloluk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günü akşam seansında kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı podyuma çıktı.

Koparmada 85 kilo ile bronz madalya alan Burcu Alıcı, silkmede 105 kiloluk kaldırışıyla üçüncü oldu ve yine bronz madalya kazandı. Milli sporcu toplamda ise 190 kilo ile dördüncü oldu.

Ermenistan'dan Aleksandra Grigoryan, silkmede 115 kiloluk derecesiyle altın madalya alırken, toplamda ise 196 kilo ile birinci sırayı aldı.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 9 madalya kazandı.

"Avrupa'da ilk madalyamı kazandım çok mutluyum"

Milli halterci Burcu Alıcı, çok sevinçli olduğunu belirterek,

Büyükler kategorisinde Avrupa'da ilk madalyamı kazandım çok mutluyum. Çok çalıştım, çok emek verdim, karşılığını aldım sonunda. Ancak daha iyi olabilirdim. İnşallah önümüzdeki müsabakalarda daha iyi olacağım.

diye konuştu.

2928 Olimpiyatları'nı hedefliyor

"Koparmada 85 kilo kaldırarak Türkiye rekorumu yeniledim." diyen Burcu, "Madalyalarımı bütün Türk milletine, kendi hocama, anneme, babama ve tüm sevenlerime armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat hedefi için de Burcu, "İnşallah 2028 Olimpiyat Oyunları" dedi.