Burhan Akbudak dünya ikincisi oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile karşılaşan milli sporcumuz Burhan Akbudak, 2-1 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Burhan Akbudak'dan başarı geldi.

İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE ETTİ

Şampiyonada Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı. Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Akbudak, finalde Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-1 kazanan Azerbaycanlı güreşçi altın madalya elde ederken, Akbudak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Karşılaşmanın ardından Akbudak'ın elini de havaya kaldıran tecrübeli güreşçi Huseynov, şampiyonluk sevinci Azerbaycan ve Türk bayrağıyla birlikte yaşadı. 26 yaşındaki Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yenmişti.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

TOPLAM DÖRDÜNCÜ MADALYAMIZI ALDIK

Oslo'da finalde mücadele eden ilk ay-yıldızlı güreşçi olan Akbudak, Türkiye'ye organizasyondaki dördüncü madalyasını kazandırdı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya elde etmişti.