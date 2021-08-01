Buse Naz Çakıroğlu Tokyo'da yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalya almayı garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, milli boksör Taylandlı Jutamas Jitpong'u mağlup ederek madalya almayı garantiledi.

BUSE NAZ ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı.

Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL 4 AĞUSTOS'TA

Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo'da kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu.

Buse Naz yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü ringe çıkacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı diğer milli boksörlerle heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık Buse Naz'ı motive etmek için tezahüratta bulundu.