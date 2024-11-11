Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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Yeni bir milli maç arasına girilirken, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda önemli bir değişiklik yapıldı.

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, dün akşam oynanan Sivasspor maçında aldığı darbe sonrasında sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmesi üzerine, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle milli takım kampına katılamayacağı belirtildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.



Fenerbahçe’nin dün akşam Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

MİLLİ TAKIM ŞANSSIZLIĞI

Çağlar Söyüncü, daha önce iki kez milli ara öncesinde benzer bir durum yaşamış ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Fenerbahçe kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.