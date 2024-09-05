Çağlar Söyüncü: Her şeyimizi vermeye hazırız

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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın Galler deplasmanına çıkıyor.

Savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Söyüncü'nün açıklamalarından satırbaşları:

"YENİ HEDEFLERİMİZ VAR"

"Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyonada takımımız tüm ülkemizi gururlandırdı. Takım arkadaşlarımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi yeni hedeflerimiz var. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yeni hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz."

"HER ŞEYİMİZİ VERMEYE HAZIRIZ"

"Son turnuvada taraftarımızın ne kadar istekli olduğunu gördük. Dünya Kupası'na uzun süredir gidemiyoruz. İnşallah bu jenerasyonla oraya gitmek en büyük hedefimiz. Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız. Yarından itibaren her şeyimizi vermeye hazırız."

HAKAN ÇALHANOĞLU VE ARDA GÜLER

"Herkes gibi biz de çok mutlu olduk. Hakan Çalhanoğlu uzun yıllardır ülkemizi temsil ediyor. Hakan Ballon d'Or'a aday oldu. En az onun kadar sevindim. Arda Güler de inşallah sakatlık yaşamadan en iyisini verir ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Onlar adına mutluyuz."