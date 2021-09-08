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    Çağlar Söyüncü: Kariyerim boyunca yaşamak istemeyeceğim bir gece

    Hollanda maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 00:05
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    Çağlar Söyüncü: Kariyerim boyunca yaşamak istemeyeceğim bir gece

    A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı.

    Rakibine karşı kötü bir performans sergileyen Milliler, Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.

    "HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

    Maçın ardından kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. Çağlar açıklamalarında, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm.

    Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Çağlar Söyüncü: Kariyerim boyunca yaşamak istemeyeceğim bir gece #1

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