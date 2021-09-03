Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak Milli Takım kadrosuna dahil edildi

TFF, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın A Milli Takım kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında yarın Cebelitarık'a konuk olacak.

Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.

ÇAĞLAR VE OZAN KABAK FORMA GİYEBİLECEK

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak A Milli Takım kadrosuna İspanya'da dahil oldu, iki oyuncu Güneş'in görev vermesi durumunda Cebelitarık maçında forma giyebilecek.

Milli futbolcu Ozan Tufan İngiltere’deki oturum iznindeki sorun nedeniyle kampa katılamadı.

MİLLİ TAKIM GRUPTA LİDER

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.