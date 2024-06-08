Can Uzun: Hayal kırıklığına uğradım

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) kadrosunda yer almayan Can Uzun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kadroda yer almadığı için hayal kırıklığına uğradığını belirten 18 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:
Sevgili arkadaşlar, maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye’yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi bir performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde 1. Bundesliga’da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası’nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu benim hedefim. Türkiye’ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça; Ne mutlu Türk’üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum. Haydi Türkiye!
Macaristan karşısında ilk kez milli formayı giydi
Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'de geçen sezon tüm kulvarlarda 19 gole imza atan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, 22 Mart'ta Macaristan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giymişti.
6 isim kadrodan çıkarıldı
Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 26 futbolcu bulundu.
Daha önce duyurulan geniş kadroda yer alan oyunculardan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünal sakatlıkları sebebiyle daha önce çıkarılırken, Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Oğuz Aydın ile Can Uzun da teknik ekip kararıyla kadroya alınmadı.
Daha önce geniş kadroda olan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yapan forvet Bertuğ Yıldırım ise kadroya dahil edildi.
Ayrıca millilerin EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar da turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek.
A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 nihai kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı
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