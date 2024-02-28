Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Türkiye için oynayacak Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'in formasını giyen genç futbolcu Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

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Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Nürnberg'de sürdüren ve bu sezon gösterdiği iyi performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Can Uzun, milli takım tercihini yaptı.

Almanya ve Türkiye'nin milli takıma kazandırmak için büyük çaba verdiği genç oyuncu, A Milli Takımımızın formasını giymeye karar verdi.

Montella, kadroya davet edecek

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre; 18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptı.

Almanya Futbol Federasyonu'nun da kendilerini seçmesi için yoğun çaba sarf ettiği Can Uzun, geçen günlerde TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya geldi.

22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile özel karşılaşmalar yapacak olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da Can Uzun'u aday kadroya çağırmayı planladığı öğrenildi.

8 milyon euro piyasa değerine sahip

Nürnberg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek olan Can Uzun'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlendi.

Bu sezon Alman ekibiyle 22 karşılaşmaya çıkan Can, bu maçlarda 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Türkiye U17 Milli Takımı formasını da 12 kez terleten Can, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı.